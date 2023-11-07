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В Рязани открыли памятную доску герою России Ивану Шамшееву

В воскресенье, 5 ноября, в ледовом дворце спорта «Десант» состоялось открытие памятной доски с портретом Героя России, гвардии-лейтенанта Ивана Шамшеева.

Шамшеев — участник Ночной хоккейной лиги Рязанской области сезонов 2019—2022, являлся одним из лучших нападающих дивизиона «Лига Надежды», лидером команды РГВВДКУ.

С первых дней он находился в зоне Специальной военной операции, с честью защищал честь страны, проявил себя как настоящий герой и достойный офицер.

Его жизнь оборвалась 30 октября 2022 года.

На мероприятии присутствовал отец Ивана. Он поблагодарил руководство РВВДКУ и Ночной лиги региона за память о сыне, а также подарил команде Хоккейные клюшки.