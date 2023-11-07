В Рязани осудят бывшего председателя кооператива за мошенничество

В Рязани осудят бывшего председателя кооператива за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Установлено, что весной 2021 года глава сельскохозяйственного производственного кооператива взял почти 400 тысяч рублей под залог земельного участка, а деньги оставил себе.

Кроме того, позже он снова оформил займ под залог чужого имущества на общую сумму более 1 млн рублей.

Уголовное дело направили в суд.