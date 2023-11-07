В Рязань вертолетом санавиации доставили двухлетнего ребенка с судорогами

В Рязань вертолетом санавиации доставили двухлетнего ребенка с судорогами, который находился в Сараевской межрайонной больнице. Об этом сообщает региональных минздрав.

Отмечается, что у девочки диагностировали судорожный синдром, ей требовалась помощь специалистов областного центра.

«Дорога до Рязани на вертолете заняла около часа», — сообщил заведующий отделением медицины катастроф ОКБ Александр Кошкин.

На вертолетной площадке девочку уже ждал реанимобиль, который доставил пациентку на лечение в Городскую больницу № 11.