В Подмосковье пьяный мужчина порезал полковника полиции

В Подмосковье пьяный мужчина порезал полковника полиции за то, что тот попросил его убавить музыку. Об этом сообщает SHOT.

По информации канала, замначальника Люберецкого отдела МВД по экономической безопасности ложился спать у себя дома после рабочего дня, когда услышал из соседней квартиры громкую музыку. Полицейский решил пойти вразумить соседа и напомнить, что шуметь в такое время нехорошо.

Дверь ему открыл 35-летний Валера (на фото), от которого исходил устойчивый алкогольный запах. Сосед отказался сделать звук тише, мужчины начали ругаться, в какой-то момент молодой человек схватил кухонный нож и воткнул его в руку сотрудника полиции. После этого полковник вызвал на место своих коллег, соседа задержали и увезли в отдел.

Оказалось, что мужчина ранее уже был судим за причинение вреда здоровью.