В ноябре МХК «Рязань-ВДВ» проведет несколько домашних матчей

Молодежный хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» в октябре сыграл шесть матчей в гостях, теперь же, в ноябре, рязанский коллектив проведет шесть игр на своем льду в рамках первенства НМХЛ.

Первый домашний матч стартует уже 8 ноября с МХК «Липецк». «Десантники» имеют все шансы на победу, которая позволит им подняться еще выше в турнирной таблице.

Октябрьские выезды сложились удачно для рязанских хоккеистов, поскольку они одержали четыре победы в шести матчах и набрали восемь очков из 12 возможных.

Более того, в последних двух встречах, которые состоялись 28 и 29 октября, МХК «Рязань-ВДВ» разгромил своего соперника со счётом 6:1 и 13:2 соответственно.

Такие результаты позволили рязанской команде закрепиться на 5-й строчке Восточной конференции и сократить отставание от «Протона» до одного очка.

Всего в ноябре пройдут матчи с МХК «Липецк», «Тамбов» и «ЭкоНива-Бобров». Все матчи начнутся в 19:00, за исключением встречи с МХК «ЭкоНива-Бобров», который пройдет 26 ноября в 17:00.