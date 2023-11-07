В Новосибирске мужчине на автостоянке воткнули в голову вилы

В Новосибирске мужчине на автостоянке воткнули в голову вилы, возбуждено уголовное дело. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный следственный комитет.

Все случилось в Калининском районе города. Между двумя знакомыми мужчинами произошел конфликт, закончившийся «множественными ударами вилами» одному из них. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

«В настоящее время судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил представитель ведомства.

Медикам потребовалась помощь специалистов муниципальной аварийно-спасательной службы. Действовать пришлось прямо в операционной. Спасатели распилили и разъединили зубья инструмента, которые прошли через всю голову пострадавшего. После этого он был передан хирургам.