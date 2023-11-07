В Новомичуринске из-за пластикового чемодана эвакуировали детский сад

В Новомичуринске из-за пластикового чемодана эвакуировали детский сад. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел утром во вторник, 7 ноября.

Обходя территорию детского сада № 6, заведующая Елена Савельева нашла на площадке предмет, похожий на большой пластиковый чемодан.

«Что в чемодане — неизвестно. В саду 100 детей и 45 взрослых сотрудников. По инструкции я должна была обеспечить их безопасность. Поэтому вывели всех на территорию второй школы, а это 100 метров от сада. Чемодан огородили лентой. Позвонила начальству, в полицию. Приехали также сотрудники МЧС и Росгвардии. Детсад оцепили», — рассказала Савельева.

По словам начальника управления образования Пронского района Александра Кучинова, чемодан оказался пустым.