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Москвич нанес 11-летней дочери черепно-мозговую травму

В Москве мужчина избил свою 11-летнюю дочь за то, что она не переоделась после урока физкультуры. Об этом пишет Shot.

Инцидент произошел в районе Южное Бутово. 41-летний отец позвонил дочери по видеосвязи и увидел, что школьница не переоделась после урока физкультуры и ходила в спортивной форме на другие уроки. Это разозлило мужчину.

После того, как девочка вернулась домой, отец достал ремень и сильно ее избил. Удары он наносил в том числе и кулаками.

Ученица позвонила маме, которая живет отдельно, и все рассказала. Женщина вызвала скорую. Медики госпитализировали ученицу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами головы и ноги.

Известно, что ранее девочка жаловалась, что отец ее наказывает с сентября.