В Москве мужчина забил до смерти пенсионерку во время спора из-за имущества

В Москве 61-летний мужчина забил до смерти пенсионерку во время спора из-за имущества. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Майская поселка Рассудово.

Источник издания рассказал, что трагедия произошел днем в субботу, 5 ноября. Мужчина ударил монтировкой 63-летнюю женщину по голове во время ссоры из-за имущества. Пенсионерка умерла.

Приехавшая бригада «скорой» провела реанимационные мероприятия вместе с бригадой реанимации. Однако они констатировали смерть женщины из-за открытой черепно-мозговой травмы. Тело пенсионерки направили в морг.

По факту преступления возбудили уголовное дело. Мужчину задержали. Правоохранители изъяли с места монтировку со следами крови, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.