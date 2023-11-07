«Ъ»: в Минтрансе заявили о новых требованиях к дорожным камерам

Министерство транспорта подготовило проект новых требований к дорожным камерам. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что хотят запретить ставить комплексы, фиксирующие однотипные нарушения, чаще чем раз в километр в населенных пунктах и не ближе пяти километров за городом.

Кроме того, регионы должны будут предупреждать ГИБДД о включении новой камеры минимум за 20 дней. А передвижные устройства будут обозначать на дорогах новыми информационными щитами.