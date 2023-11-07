В Калининграде ребенок умер во время занятий на шведской стенке

11-летний ребенок умер во время занятий на шведской стенке в Калининграде. Об этом пишет SHOT.

По информации канала, трагедия произошла накануне в квартире на улице Новгородской. Пятиклассник занимался на турниках в своей комнате.

В один момент мать позвала мальчика на кухню, но сын не пришел и несколько раз не откликнулся. Тогда женщина открыла дверь детской и увидела тело ребенка, которое висело на шведской стенке. Женщина кинулась к мальчику, вызвала скорую, но спасти его не удалось.

Полицейские установили, что школьник лазил по шведской стенке, неудачно повис и умер от удушения. Проводится проверка.