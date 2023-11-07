Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 07
11°
Срд, 08
10°
Чтв, 09
ЦБ USD 93.04 -0.13 04/11
ЦБ EUR 99.01 0.01 04/11
Нал. USD 92.76 / 93.2 07/11 11:00
Нал. EUR 98.7 / 99.75 07/11 11:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанцы отреагировали на новую транспортную модель города
Администрация города пять лет идет к обновлению транспо...
2 часа назад
723
Экология, комфорт и честная цена. Почему коттеджный поселок «Князской...
Купить загородное жилье около Рязани при нынешнем разно...
1 ноября 11:41
4 148
Кто готов помогать школам?
Все чаще школы предоставляют учебники своим ученикам.
31 октября 16:11
5 111
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
27 октября 15:00
7 110
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили установить выплату женщинам, отказавшимся от аборта

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил рассмотреть идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка вместо аборта, такое обращение он направил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой. Об этом пишут РИА Новости.

«Предлагаю к рассмотрению идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка вместо аборта, с последующей передачей ребенка на воспитание Государству. Считаю, что сохранение жизни ребенка — это самое главное в стратегии по уменьшению количества абортов в России», — сказал он.

Депутат добавил, что на данный момент рассматриваются предложения по изменению ст. 56 об искусственном прерывании беременности из закона «Об основах охраны здоровья».

«Вокруг темы абортов много разных спекулятивных мнений. Выступал и выступаю с позицией, что у Государства должна быть материнская защитная функция, и если женщина уже решила сделать аборт, то самый действенный способ спасти ребенка — забрать его на попечение Государства», — заключил парламентарий.