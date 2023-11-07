В Госдуме предложили установить выплату женщинам, отказавшимся от аборта

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил рассмотреть идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка вместо аборта, такое обращение он направил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой. Об этом пишут РИА Новости.

«Предлагаю к рассмотрению идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка вместо аборта, с последующей передачей ребенка на воспитание Государству. Считаю, что сохранение жизни ребенка — это самое главное в стратегии по уменьшению количества абортов в России», — сказал он.

Депутат добавил, что на данный момент рассматриваются предложения по изменению ст. 56 об искусственном прерывании беременности из закона «Об основах охраны здоровья».

«Вокруг темы абортов много разных спекулятивных мнений. Выступал и выступаю с позицией, что у Государства должна быть материнская защитная функция, и если женщина уже решила сделать аборт, то самый действенный способ спасти ребенка — забрать его на попечение Государства», — заключил парламентарий.