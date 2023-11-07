В Госдуме предложили рассылать СМС-сообщение о магнитных бурях

Вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил главе МЧС Александру Куренкову ввести СМС-уведомления о магнитных бурях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на распоряжение.

Отмечается, что рассылка поможет метеозависимым людям подготовиться к негативным последствиям, а людям с хроническими заболеваниями скорректировать дозу препаратов, поменять рацион питания и физическую активность.

Отметим, что во время магнитных бурь люди подвержены перепадам артериального давления, головным болям, нарушению сна и изменчивости настроения.