В администрации Рязани нарушали трудовые права сотрудников

Прокуроры нашли нарушения трудового законодательства со стороны администрации Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что трудовые договоры работников были оформлены с нарушением требований — в них отсутствовали сведения об обязательных условиях труда на рабочем месте, условиях об обязательном социальном страховании. Также сотрудникам задерживали отпускные пособия, нарушая их трудовые права.

В отношении должностных лиц администрации вынесены постановления о возбуждении административных дел (часть 4 статьи 5.27 КоАП РФ). Их направили на рассмотрение в Государственную инспекцию труда Рязанской области.