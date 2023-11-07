В Башкирии бывший боец ЧВК «Вагнер» похитил и изнасиловал знакомую

В Башкирии бывший боец ЧВК «Вагнер» уговорил свою знакомую подвезти его до дома, а потом похитил и изнасиловал ее. Об этом пишет Baza.

В 2022 году 25-летний Олег Михайлов был осужден на 18 лет за убийство. Вскоре он подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился на СВО.

В воскресенье, 5 ноября, он уговорил свою 24-летнюю знакомую отвезти его домой. Девушка согласилась. Мужчина насильно затащил ее к себе домой и под угрозой ножа изнасиловал. Пострадавшей удалось вызвать полицию.

Преступника задержали. Возбуждены уголовные дела по статьям «похищение человека» и «насильственные действия сексуального характера».