ТАСС: Россия применила в рамках СВО ракеты С-400 с активными головками самонаведения

Российские войска применили зенитно-ракетную систему С-400 «Триумф» с использованием зенитных управляемых ракет с активными головками самонаведения. Об этом передало ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российскому военному ведомству.

«Россия в ходе специальной военной операции на Украине использовала ЗРС С-400 „Триумф“ в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В составе ЗРС С-400 использовались ЗУР с активными головками самонаведения. Все это обеспечило успех применения системы по авиации противника», — отметил собеседник агентства. Официального подтверждения информации нет.