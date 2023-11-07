Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 07
11°
Срд, 08
10°
Чтв, 09
ЦБ USD 92.42 -0.62 08/11
ЦБ EUR 98.79 -0.22 08/11
Нал. USD 92.55 / 93.3 07/11 11:00
Нал. EUR 98.7 / 99.75 07/11 15:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанцы отреагировали на новую транспортную модель города
Администрация города пять лет идет к обновлению транспо...
7 часов назад
2 763
Экология, комфорт и честная цена. Почему коттеджный поселок «Князской...
Купить загородное жилье около Рязани при нынешнем разно...
1 ноября 11:41
4 292
Кто готов помогать школам?
Все чаще школы предоставляют учебники своим ученикам.
31 октября 16:11
5 257
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
27 октября 15:00
7 231
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
ТАСС: Россия применила в рамках СВО ракеты С-400 с активными головками самонаведения

Российские войска применили зенитно-ракетную систему С-400 «Триумф» с использованием зенитных управляемых ракет с активными головками самонаведения. Об этом передало ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российскому военному ведомству.

«Россия в ходе специальной военной операции на Украине использовала ЗРС С-400 „Триумф“ в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В составе ЗРС С-400 использовались ЗУР с активными головками самонаведения. Все это обеспечило успех применения системы по авиации противника», — отметил собеседник агентства. Официального подтверждения информации нет.