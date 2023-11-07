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Специалист по недвижимости рассказала о том, как выбрать квартиру и одновременно сделать инвестицию в будущее

Специалист по недвижимости с 10-летним стажем Диана Азимова рассказала о том, как выбрать квартиру и одновременно сделать инвестицию в будущее, а также поделилась формулой расчета доходности недвижимости в парадигме рационального выбора и экологичного тандема с покупателем.

По словам Азимовой, если говорить о новостройках, то есть 3 характеристики сегмента:

  1. Они пользуются неизменно более высоким спросом в среднем на 15%;
  2. 60% от новостроек занимает жилье эконом класса. По оценкам экспертов только 15% от эконом-сегмента первичной недвижимости удовлетворяют современным требованиям к жилым комплексам;
  3. Чем дешевле цена за объект от застройщика, тем выше затраты на его обустройство и дальнейшую продаж

«При покупке новостройки покупатель привык оценивать только абстрактную конструкцию квартиры, а не ключевой фактор ее стоимости: условия пользования этой квартирой. При выборе объекта для собственного переезда таким образом в 80% случаев повышаются затраты на ремонт. При этом полезно учесть, что деньги дешевеют: это значит, что размер скидки при последующей продаже квартиры будет кратно больше сэкономленной суммы на этапе покупки. В моей практике в этом случае также нужно быть готовым к длительной продаже», — объяснила специалист.

Далее Диана Азимова рассказала о ключевых факторах ликвидности квартиры на рынке.

Именно эти факторы влияют на условия жизни в квартире и будущие покупатели оценивают уже по этим параметрам. Такие объекты не застаиваются при вторичной продаже и позволяют собственнику выбирать из претендентов на покупку.

К ним относится качество материалов строительства, архитектурное решение жилого комплекса, удачная локация, транспортная доступность, инфраструктура района.

«Ещё восемь лет назад моветоном стали дома с подъездами без дизайнерского решения. Сейчас уровень требований включает в себя коммунальные смарт-системы с возможностью управления со смартфона, интернет-сети G-pon, системы распознавания лиц, адаптивные системы освещения», — рассказывает риелтор.

Тренд на гармонизацию пространства ЖК и его использование выводит в лидеры такие характеристики дома: комплексные системы безопасности, дизайнерские досуговые зоны двора, которые обогреваются в зимнее время и подходят для стильного поста в соцсетях, архитектурные решения для легкого подъема колясок и функциональные колясочные.

«Все более чувствительно относятся покупатели к наличию подземного паркинга, отдельная тема — управляющая компания, сфера ее компетенции, скорость реагирования и собственный парк техники», — сообщила Диана Азимова.

Что касается внутренних характеристик квартиры — в топ первичных требований выходят мастер-спальни, высокие потолки, наличие нескольких санузлов и эргономичная планировка.

Последние изменения ключевой ставки только закрепят эти требования к вторичной недвижимости, так что уже в этом году этот набор характеристик станет гарантом ликвидности жилья.