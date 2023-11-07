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Скончался актер из «Джентльменов удачи» Анатолий Яббаров

6 ноября на 87-м году жизни скончался актер Анатолий Яббаров. Об этом сообщили на сайте «Кино-театр.ру».

Актер снялся в 35 фильмах, таких как: «Джентльмены удачи, «Преступление и наказание», «Скверный анекдот», «Бег», «Два капитана» и других. Последней его работой стал фильм «Танки брода не ищут», который еще находится в производстве. По данным сайта «Кино-театр.ру», премьера должна состояться в 2024 году.

Отметим, что Анатолий Яббаров в том числе снялся в четырех документальных фильмах: «Чтобы помнили» (1998), «Как уходили кумиры» (2006), «Джентльмены удачи. 40 лет спустя» (2012), «Тайны советского кино» (2014).