Рязанский предприниматель продавал контрафактные iPhone

Арбитражный суд Рязанской области вынес решение о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности за незаконное использование товарного знака iPhone. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

При проверке обращения гражданина сотрудниками полиции выявлен факт реализации ИП Прудниковым С.В. контрафактной продукции с товарным знаком iPhone, а так же без договорных отношений с правообладателями в магазине «Only apple», расположенном на улице Ленина в Рязани.

Суд пришел к выводу, что материалами дела подтвержден факт реализации индивидуальным предпринимателем товаров, имеющих признаки незаконного использования товарного знака iPhone и отличия от соответствующей легально-выпускаемой продукции.

Назначен штраф в размере 50.000 рублей. Изъятая у предпринимателя продукция направлена на уничтожение.