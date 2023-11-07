Рязанские полицейские задержали мужчину, который работал на мошеннический колл-центр

Рязанские полицейские задержали мужчину, который работал на мошеннический колл-центр. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

К правоохранителям обратилась 76-летняя жительница поселка Тума и сообщила, что ей позвонил неизвестный и рассказал, что родственница совершила ДТП, в котором пострадали люди. Якобы для откупа требовались 200 тысяч рублей.

Пенсионерка согласилась на предложение неизвестного. Ей сказали, что приедет курьер за деньгами. Она передала пакет со сбережениями мужчине, который подъехала к дому.

Через некоторое время с аналогичным заявлением обратилась еще одна местная жительница, которая передала неизвестному мужчине 300 тысяч рублей.

Установлено, что в двух преступлениях был замешан один и тот же человек. Им оказался 30-летний житель Московской области.

Возбуждены уголовные дела.