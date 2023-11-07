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«Рязанские новости»: в общежитии РГУ в Кальном обнаружили труп

В общежитии РГУ на Касимовском шоссе обнаружили труп. Об этом сообщило издание «Рязанские новости» со ссылкой на очевидцев.

По информации портала, погибшим оказался студент четвертого курса факультета иностранных языков. По неофициальным данным, он умер от передозировки наркотиков.

Тело обнаружили в его комнате на третьем этаже здания. По данным источника, утром молодой человек был еще жив. На месте работают судмедэксперты.

Позже стало известно, что следователи устанавливают обстоятельства гибели студента.