Рязанская область заняла 35 место в рейтинге по доступности аренды жилья

Рязанская область заняла 35 место в рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2023 году 51,8% рязанских семей могут позволить себе снять квартиру, для чего необходим общий доход в 73,4 тысячи рублей. Предполагается, что этой суммы хватит на оплату аренды и повседневные расходы.

В ТОП-3 самых доступных регионов входят: Кемеровская область, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.