Рязанцы рассказали, как относятся к новой транспортной модели

Рязанская мэрия пять лет шла к обновлению транспортной модели: несколько раз отправляла на доработку и меняла разработчика. В 2022 году за модель взялась петербургская компания «Строй Инвесторе Проект».

Как и предыдущие исполнители, компания собирала обратную связь от жителей, делала расчеты. И в октябре 2023 года представила-таки новую транспортную модель, состоящую из трех сценариев развития.

Редакция РЗН. инфо разобралась в них и собрала комментарии рязанцев.

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