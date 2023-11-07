Рязанцы пожаловались на состояние улицы после ремонта коммуникаций

В Рязани жители недовольны состоянием дорог на двух улицах. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязань».

На улицах Кальной и Быстрецкой рабочие провели ремонт коммуникаций, после которого, как утверждает автор поста, территорию не привели в порядок.

«Строительный мусор не убрали, все разворотили, везде грязь. Дорожные знаки валяются в грязи и около домов. Тротуар с кучей песка и грязи. Вопрос, почему? Почему можно все перелопатить, расковырять газоны, деревья, снести дорожные знаки, тротуары, которые делают за деньги собственников или бюджета и уехать? Какой надзорный орган должен следить за выполнением работ? Есть предположение, что ответ „потому“. Но в нынешних реалиях он как-то не смешно звучит», — указано в посте.