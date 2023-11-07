На пяти улицах рязанских Борок 8 ноября отключат электричество

На пяти улицах рязанских Борок в среду, 8 ноября, отключат электричество. Объявление опубликовали на сайте горадминистрации.

Света не будет с 9:00 до 16:00 по адресам:

улица 3-й район, дома №№ 35а, 35, 39, 47—49, 51—55, 60, 63;

улица 4-й район, дома №№ 1—5, 7—22, 24—31, 33, 35—38а, 40, 40а, 43а—52, 54, 56, 60;

улица 5-й район, дома №№ 1а—6, 8—41а, 42—92, 95—102;

улица 6-й район, дома №№ 1—6, 8—41а;

улица Новые Борки, дома №№ 3, 11—13, 24—26, 28, 30.

Причина отключения — капремонт систем наружного освещения. Работы проводит филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго».