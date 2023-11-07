На 11 рязанских улицах 8 ноября отключат холодную воду

На 11 рязанских улицах в среду, 8 ноября, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации.

С 9:30 до 17:00 воду отключат по адресам:

улица Дзержинского, дома №№ 16, 16а, 18, 30, 32;

Троллейбусный переулок, дома №№ 3, 4, 6;

улица Шевченко, дом № 18 (детский сад № 139).

Техническую воду будут подвозить с 11:30 к дому № 4 по Троллейбусному переулку.

Также с 9:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

улица Карьерная, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14 корпус 1, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 3, 30, 4, 4а, 5 корпус 1, 5, 6, 7, 8, 9;

улица Керамические Выселки, дома №№ 1, 2, 3, 5, 6;

улица Керамического завода, дома №№ 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38;

улица Кирпичного Завода, дома №№ 1, 11, 12, 13, 14 корпус 1, 14, 14а, 15, 16, 7;

поселок Мехзавода, 1, 11, 11а, 13, 17, 19, 21, 24 корпус 2, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 5, 9, 25 (школа № 54),

ул. Мирная, дома №№ 1—89 (нечетная сторона), 2—20 (четная сторона),

улица Покровская, дома №№ 1—67 (нечетная сторона), 2—118 (четная сторона);

улица Роща, дома №№ 1—69 (нечетная сторона), 2—62 (четная сторона).

Подвоз технической воды организуют с 10:30 к дому № 25 по улице поселок Мехзавода.

Причина отключений — ремонтные работы на водопроводе.