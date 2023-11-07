Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 07
11°
Срд, 08
10°
Чтв, 09
ЦБ USD 92.42 -0.62 08/11
ЦБ EUR 98.79 -0.22 08/11
Нал. USD 92.55 / 93.3 07/11 11:00
Нал. EUR 98.7 / 99.75 07/11 15:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанцы отреагировали на новую транспортную модель города
Администрация города пять лет идет к обновлению транспо...
7 часов назад
2 758
Экология, комфорт и честная цена. Почему коттеджный поселок «Князской...
Купить загородное жилье около Рязани при нынешнем разно...
1 ноября 11:41
4 290
Кто готов помогать школам?
Все чаще школы предоставляют учебники своим ученикам.
31 октября 16:11
5 255
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
27 октября 15:00
7 229
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
На 11 рязанских улицах 8 ноября отключат холодную воду

На 11 рязанских улицах в среду, 8 ноября, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации.

С 9:30 до 17:00 воду отключат по адресам:

  • улица Дзержинского, дома №№ 16, 16а, 18, 30, 32;
  • Троллейбусный переулок, дома №№ 3, 4, 6;
  • улица Шевченко, дом № 18 (детский сад № 139).

Техническую воду будут подвозить с 11:30 к дому № 4 по Троллейбусному переулку.

Также с 9:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • улица Карьерная, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14 корпус 1, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 3, 30, 4, 4а, 5 корпус 1, 5, 6, 7, 8, 9;
  • улица Керамические Выселки, дома №№ 1, 2, 3, 5, 6;
  • улица Керамического завода, дома №№ 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38;
  • улица Кирпичного Завода, дома №№ 1, 11, 12, 13, 14 корпус 1, 14, 14а, 15, 16, 7;
  • поселок Мехзавода, 1, 11, 11а, 13, 17, 19, 21, 24 корпус 2, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 5, 9, 25 (школа № 54),
  • ул. Мирная, дома №№ 1—89 (нечетная сторона), 2—20 (четная сторона),
  • улица Покровская, дома №№ 1—67 (нечетная сторона), 2—118 (четная сторона);
  • улица Роща, дома №№ 1—69 (нечетная сторона), 2—62 (четная сторона).

Подвоз технической воды организуют с 10:30 к дому № 25 по улице поселок Мехзавода.

Причина отключений — ремонтные работы на водопроводе.