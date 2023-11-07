Минприроды проведет проверку ручья в Канищеве после жалоб рязанцев

Минприроды проведет проверку ручья в Канищеве после жалоб рязанцев на слив бензина в водоем. Об этом РЗН. инфо рассказали в министрестве.

Как сообщили в минприроды, проверка воды, в которую предположительно слили бензин, запланирована на 8 ноября.

Аккредитованная лаборатория «Экоцентр» проанализирует пробы воды. По результатам проверки будут приняты последующие решения, согласно закону «О государственном контроле и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В минприроды отметили, что у них нет сведений о зарегестрированных водоемах в районе улицы Школьная. Также в министрестве рассказали, что ручей, который сфотографировали рязанцы, не является естественным водотоком.

Ранее жители деревни Канищево пожаловались на слив бензина в местный ручей.