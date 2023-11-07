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Хирурги рязанской ОДКБ спасли двухлетнего ребенка с редкой патологией

Хирурги рязанской ОДКБ спасли двухлетнего ребенка с редкой патологией. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Отмечается, что мальчик весил не более 11 килограммов. При правильном питании — явный дефицит массы тела, серьезное отставание в росте. Результаты ФГС показывали наличие пищи в желудке, при этом мама утверждала, что, как и положено перед исследованием, не кормила ребенка.

«После рентгеноконтрастного исследования выяснилось, что у ребенка врожденный порок желудочно-кишечного тракта: очень сильно сужен один из участков 12-перстной кишки, отвечающий за эвакуацию пищи», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением ОДКБ Олег Ларькин.

Приняли решение исключить энтеральную нагрузку — питать малыша стали только через вену, остатки пищи удалили под наркозом.

«Попутно мы обнаружили в желудке монетку и косточки от вишни (маленькие дети часто глотают инородные тела, которые выходят естественным путем. В данном случае это было невозможно)», — сообщил Ларькин.

По словам врача, такое бывает у детей первых дней жизни, но с подобной патологией у двухлетнего ребенка специалисты ОДКБ столкнулись впервые. После специальной подготовки было выполнено хирургическое вмешательство.

«Швы хорошо зажили, дренажи убраны. Скоро на выписку», — отметил врач.