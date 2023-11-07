Госдума приняла в первом чтении проект об исключении полиса ОСАГО из списка документов для регистрации автомобилей

Госдума приняла в I чтении законопроект, которым предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, которые обязательны для регистрации транспортного средства. Об этом пишет РИА Новости.

В документе также предлагается ввести процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске транспортного средства.

Отмечается, что сейчас прекращение государственного учета проданного ТС прежний владелец может осуществить по истечении 10 дней с момента продажи.

Законопроект вводит обязательный осмотр автомобилей, госучет которого ранее был прекращен.