Бригада рабочих устранила засор у Рязанского цирка

Бригада рабочих устранила засор у Рязанского цирка. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Засор на Лыбедском бульваре случился во вторник, 7 ноября.

На месте работает бригада «Водоканала». Отмечается, что засор устранили.

«Территорию, залитую стоками, приводят в порядок — работает поливомоечная машина и трактор со щеткой. Сейчас на канализационном коллекторе продолжаются профилактические работы — по промывке и чистке труб», — подчеркнули в горадминистрации.