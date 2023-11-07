Big Data МТС: в Рязанскую область вырос поток туристов из Сибири и Урала

Цифровая экосистема МТС с помощью технологии обезличенных данных Big Data проанализировала туристические потоки в Рязанскую область с января по октябрь 2023 года. В этот период регион посетило больше всего путешественников из Москвы и Подмосковья, а самый большой прирост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года показали приезжие из Сибири и Урала.

Больше всего с начала года в Рязанскую область приехало жителей Москвы и Подмосковья — 56%, в ТОП-5 вошли также Тульская (3%), Владимирская (3%), Тамбовская (2,7%) области и Санкт-Петербург (2,6%). По данным Big Data МТС, жители Сибири и Урала приезжали в 2023 году в Рязанскую область на 10% чаще, чем в прошлом году. Это автомобилисты и туристы из Свердловской, Тюменской, Челябинской, Омской, Томской областей, Республики Хакасия и Алтайского края. А лидерами по приросту поездок стали приезжие из Кемеровской области (15%).

Согласно аналитике МТС, 85% оставались в регионе на 1-2 дня, а 15% жили от 3 дней и больше. 80% путешественников приехали на автомобилях и автобусах, 20% - на поездах.

«Значительное влияние на рост потока путешественников в Рязань оказывает увеличение туристического интереса внутри страны. В Рязанской области сформирован плотный календарь событийного туризма — фестиваль воздухоплавания, „Музыкальное лето в Константинове“, песенный фестиваль имени Аверкина в Сасове, экскурсии и квесты вокруг Рязанского кремля и по серии скульптур „грибы с глазами“ в Рязани, и многое другое. В основном путешественники приезжают в Рязань по трассе М5. „Урал“ сейчас активно расширяют дорожные службы, а МТС параллельно „прокачивает“ связь, устанавливая дополнительное телеком-оборудование в Рязани, Рыбном, Шацке и Шацком районе, Шиловском районе и других территориях, где сосредоточено множество объектов дорожной инфраструктуры, общественного питания и гостиницы. В первую очередь наша связь обеспечивает комфорт и безопасность путешествий», — прокомментировал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Фото: МТС