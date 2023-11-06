Житель Касимовского района скончался в больнице после травмы головы

Следователи задержали 33-летнего мужчину, который нанес смертельные травмы.

Житель Касимовского района в пятницу, 3 ноября, скончался в больнице после травмы головы. Как пишет региональный СК, они задержали 33-летнего мужчину, который нанес смертельные травмы.

Погибшему было 63 года.

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Они выяснили, что между мужчинами произошел бытовой конфликт. Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.