В рязанском Канищеве второй раз за сутки отключили свет

Время, необходимое для устранения аварии, в электросетях не назвали.

В рязанском Канищеве второй раз за сутки отключили свет. Об этом сообщили в соцсетях горожане.

По официальной информации от РГРЭС, из-за аварии электричество отключили на улице Бирюзова и улице Интернациональной. Время, необходимое для устранения аварии, в электросетях не назвали.

Напомним, утром в в понедельник, 6 ноября, свет уже отключали на улицах Бирюзова и Интернациональной. Электричества также не было на улице Станкозаводской и проезде Шабулина.