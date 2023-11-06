В Рязанской области 7 ноября ожидается дождь и до +11 градусов
Будет облачно. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днем также ожидается небольшой дождь.
В Рязанской области во вторник, 7 ноября, температура воздуха ночью составит +4, +9 градусов, днем +6, +11 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днем также ожидается небольшой дождь.
Ветер юго-западный, западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы достигнут 15 метров в секунду.