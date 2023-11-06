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В Рязани после рейдов с улицы Почтовой в полицию доставили 15 человек
Всего в отделы полиции доставили 65 человек, из них 15 с улицы Почтовой, чтобы проверить их на возможную причастность к противоправным деяниям.

В Рязани в ночь на понедельник, 6 ноября, полиция проводила профилактические рейды. Правоохранители пресекли более 145 административных правонарушений, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В отделы полиции доставили 65 человек, из них 15 с улицы Почтовой, чтобы проверить их на возможную причастность к противоправным действиям. Сотрудники провели профилактические беседы.

В ходе рейдов изъяли более 150 литров алкоголя, который продавали с нарушением закона.