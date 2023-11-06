В Недостоеве пожарные не смогли проехать во двор из-за припаркованных машин

В Рязани на улице Сельских Строителей, 1 в ночь на понедельник, 6 ноября, произошло возгорание.

В Рязани на улице Сельских Строителей, 1 в ночь на понедельник, 6 ноября, произошло возгорание. Об этом сообщает Rzn Life.

«Пожарная машина не смогла заехать во двор. Да, согласна машины ставить не куда! Но не „Газель“, пусть даже и не 3,5 тонны. Но житель дома на протяжении трех лет ставит свою „маленькую машину“ на тротуар, совести нет!» — сообщается в посте.

Пострадавших во время ЧП нет, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.