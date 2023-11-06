В Москве боксер открыл стрельбу в ресторане и ранил четырех человек

Вечером в воскресенье, 5 ноября, у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky 37-летний мужчина в ходе конфликта устроил стрельбу из травматического оружия. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Вечером в воскресенье, 5 ноября, у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky 37-летний мужчина в ходе конфликта устроил стрельбу из травматического оружия. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила в Telegram официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ведется следствие.

Прокуратура столицы сообщила о четверых пострадавших в результате стрельбы, стрелка задержали.

Как сообщает Mash, причиной инцидента стал бытовой конфликт. Стрелок — 37-летний Никита Иванов, мастер спорта международного класса по боксу, обладатель золотой и серебряной медалей чемпионата Европы.