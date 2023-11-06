В Кораблине простились с погибшим на СВО Алексеем Аникиным

Контрактнику было 23 года.

В Кораблине простились с погибшим на СВО Алексеем Аникиным. Об этом в соцсетях сообщила администрация местной школы.

В некрологе сказано, что Алексею Аникину было 23 года. Он окончил школу в 2016 году. С июля 2023 года Аникин служил по контакту, участвовал в специальной военной операции на Украине. Погиб при обстреле села Макеевка Луганской области 14 октября.

Коллектив школы выразил соболезнования семье погибшего.