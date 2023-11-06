Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
12°
Втр, 07
10°
Срд, 08
10°
ЦБ USD 93.04 -0.13 04/11
ЦБ EUR 99.01 0.01 04/11
Нал. USD 92.55 / 94.55 06/11 07:00
Нал. EUR 98.55 / 100.4 06/11 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Экология, комфорт и честная цена. Почему коттеджный поселок «Князской...
Купить загородное жилье около Рязани при нынешнем разно...
1 ноября 11:41
3 647
Кто готов помогать школам?
Все чаще школы предоставляют учебники своим ученикам.
31 октября 16:11
4 560
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
27 октября 15:00
6 646
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
14 685
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Кораблине простились с погибшим на СВО Алексеем Аникиным
Контрактнику было 23 года.

В Кораблине простились с погибшим на СВО Алексеем Аникиным. Об этом в соцсетях сообщила администрация местной школы.

В некрологе сказано, что Алексею Аникину было 23 года. Он окончил школу в 2016 году. С июля 2023 года Аникин служил по контакту, участвовал в специальной военной операции на Украине. Погиб при обстреле села Макеевка Луганской области 14 октября.

Коллектив школы выразил соболезнования семье погибшего.