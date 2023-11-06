В Челябинской области произошло смертельное ДТП с участием школьного автобуса

В Челябинской области столкнулись легковушка и школьный автобус. Фото с места происшествия опубликовал РЕН ТВ.

В Челябинской области столкнулись легковушка и школьный автобус. Фото с места происшествия опубликовал РЕН ТВ в понедельник, 6 ноября.

По данным источника телеканала, авария произошла на 12-м километре трассы Черновское — Кундравы. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в школьный автобус.

В результате аварии погибли водитель и несовершеннолетний пассажир легковушки. Еще один ребенок, который был в школьном автобусе, получил травмы.

На месте ДТП работают сотрудники оперативных служб, выясняются причины и обстоятельства происшествия.