Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
11°
Втр, 07
10°
Срд, 08
ЦБ USD 93.04 -0.13 04/11
ЦБ EUR 99.01 0.01 04/11
Нал. USD 92.55 / 94.55 06/11 07:00
Нал. EUR 98.55 / 100.4 06/11 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Экология, комфорт и честная цена. Почему коттеджный поселок «Князской...
Купить загородное жилье около Рязани при нынешнем разно...
1 ноября 11:41
3 542
Кто готов помогать школам?
Все чаще школы предоставляют учебники своим ученикам.
31 октября 16:11
4 452
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
27 октября 15:00
6 557
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
14 595
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Уроженец Рязани Алексей Усаров погиб на СВО
В Саратовской области похоронят уроженца Рязани, военнослужащего Алексея Усарова, погибшего на СВО. Церемония прощания пройдет в понедельник, 6 ноября, в поселке Сенной Вольского района.

В Саратовской области похоронят уроженца Рязани, военнослужащего Алексея Усарова, погибшего на СВО. Церемония прощания пройдет в понедельник, 6 ноября, в поселке Сенной Вольского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Вольского района Андрей Татаринов.

«Сегодня Вольский район прощается со старшим стрелком стрелкового взвода в/ч 12128 старшиной Усаровым Алексеем Эдуардовичем, который мужественно сражался и героически погиб 28 октября 2023 года в зоне специальной военной операции на Донбассе», — написал Татаринов.

Также сообщается, что Алексей Усаров родился и закончил школу в Рязани. По окончании срочной службы заключил контракт, участвовал в контртеррористической операции на территории Чеченской республики, жил с семьей в поселке Сенной, работал в депо ж/д станции «Сенная». В зону боевых действие ушел добровольцем.

Военнослужащего похоронят на кладбище поселка Сенной.