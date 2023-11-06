Уроженец Рязани Алексей Усаров погиб на СВО

В Саратовской области похоронят уроженца Рязани, военнослужащего Алексея Усарова, погибшего на СВО. Церемония прощания пройдет в понедельник, 6 ноября, в поселке Сенной Вольского района.

В Саратовской области похоронят уроженца Рязани, военнослужащего Алексея Усарова, погибшего на СВО. Церемония прощания пройдет в понедельник, 6 ноября, в поселке Сенной Вольского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Вольского района Андрей Татаринов.

«Сегодня Вольский район прощается со старшим стрелком стрелкового взвода в/ч 12128 старшиной Усаровым Алексеем Эдуардовичем, который мужественно сражался и героически погиб 28 октября 2023 года в зоне специальной военной операции на Донбассе», — написал Татаринов.

Также сообщается, что Алексей Усаров родился и закончил школу в Рязани. По окончании срочной службы заключил контракт, участвовал в контртеррористической операции на территории Чеченской республики, жил с семьей в поселке Сенной, работал в депо ж/д станции «Сенная». В зону боевых действие ушел добровольцем.

Военнослужащего похоронят на кладбище поселка Сенной.