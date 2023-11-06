Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила создать министерство счастья
Через ведомство она предложила пропускать все законы.
На форуме «Знание. Первые» спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила создать министерство счастья.
«Вы знаете, я мечтаю и даже предлагала — давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет того, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми», — рассказала Матвиенко.
По словам спикера Совфеда, группа поддержки этой инициативы пока маленькая, но Матвиенко не теряет надежды на создание подобного министерства.