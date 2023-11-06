Рязанский депутат и ее сын находятся в тяжелом состоянии после массового ДТП в Подмосковье

У женщины самые тяжелые травмы среди пострадавших.

Рязанский депутат Галина Бокарева и ее 11-летний сын находятся в тяжелом состоянии после массового ДТП в Подмосковье. Как пишет SHOT, авария произошла в понедельник, 6 ноября, во втором часу дня в подмосковной Кашире на 14-ом километре трассы Р-22 «Каспий».

Водитель Renault не справился с управлением, выехал на встречку и зацепил три машины, среди которых грузовик. 41-летняя женщина погибла.

В результате пострадали семь человек, в том числе депутат Милославского района 52-летняя Галина Бокарева и ее 11-летний сын. У женщины самые тяжелые травмы среди пострадавших. Ее сын также находится в тяжелом состоянии.