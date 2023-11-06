Ночью в Московском районе Рязани подростки прыгали на припаркованных машинах

Свидетели предположили, что подросткам 16-18 лет.

В ночь на 6 ноября четыре подростка прыгали на припаркованных машинах на улице Народный бульвар. Рассказ очевидцев и видео появились в группе «ПУВР».

Свидетели предположили, что подросткам 16-18 лет. Правонарушители повредили порядка трех машин около домов №№ 11 и 15, двигаясь в сторону улицы Крупской.

«Со стороны это выглядело просто до мурашек. Громить машины — причем не дешевые авто под действием психотропных средств — смело, конечно», — написал автор поста. Он также добавил, что в автомобилях срабатывала сигнализация, но хозяева машин отключали ее, не посмотрев, что происходит.

«Камер много — я надеюсь выродков найдут — ведь сейчас не 90-ые. Видео прикладываю после срабатывания одной сигнализации — качество не очень, но видно как эти сопли натягивают капюшоны на голову и прыгают на машину», — добавил очевидец.