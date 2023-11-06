На Солотчинском шоссе водитель без прав на внедорожнике врезался в «Форд Фокус»

В аварии пострадала 13-летняя девочка.

На Солотчинском шоссе водитель без прав на Range Rover врезался в Ford Focus. Информацию рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла поздним вечером в воскресенье, 5 ноября. 49-летний рязанец, который не имел права садиться за руль, «догнал» ехавший впереди Ford Focus. В результате ДТП пострадали 13-летняя пассажирка Ford и водитель Range Rover. Им оказывали медпомощь.

Полиция начала проверку.