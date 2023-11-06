На площади Победы в Рязани произошел конфликт между мужчинами

Судя по всему, они были пьяны.

На площади Победы в Рязани произошел конфликт между прохожими. Видео опубликовал Telegram-канал Rzn Life. Один мужчина с голым торсом что-то активно доказывал другому мужчине, размахивал руками с одеждой. Его пытались успокоить.

Судя по всему, участники конфликта были пьяны. До драки дело не дошло.

В пресс-службе полиции рассказали, что инцидент произошел в субботу, 4 ноября. Этим же вечером участников привлекли к административной ответственности.