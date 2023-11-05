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ВСУ на Донецком направлении потеряли до 235 военных

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 235 военных. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск на донецком направлении за сутки отбили одну атаку противника. ВСУ потеряли восемь единиц техники.

Кроме того, средствами ПВО РФ за сутки перехватили 13 ракет «Storm Shadow» и «Нептун».

Также уничтожили 17 БПЛА в районах населенных пунктов Кременная, Золотаревка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Марьинка, Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики, Энергодар и Токмак Запорожской области.