В Рязанской области осудили женщину за убийство сожителя

В Рязанской области осудили 45-летнюю жительницу Ряжска за убийство сожителя.

В Рязанской области осудили 45-летнюю жительницу Ряжска за убийство. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Следствием установлено, что 11 ноября 2022 года между сожителями произошел конфликт на почве ревности. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину. В ответ она ударила мужчину ножом в ногу, повредив бедренную артерию.

От полученного ранения потерпевший скончался в медучреждении в тот же день.

Жительницу Ряжска признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Ей назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.