В Красноярске три человека погибли в ДТП из-за машины на летней резине

В Красноярске три человека погибли в ДТП из-за машины на летней резине. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД 24».

Водитель на «Ладе Приоре» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

В результате аварии до приезда скорой погибли водитель и два пассажира легковушки. С тяжелыми травмами госпитализировали еще одного пассажира «Лады». Сидящие в автобусе не пострадали.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.

Фото: Telegram-канал «МВД 24»