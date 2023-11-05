В Красноярске три человека погибли в ДТП из-за машины на летней резине
В Красноярске три человека погибли в ДТП из-за машины на летней резине. Об этом
Водитель на «Ладе Приоре» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.
В результате аварии до приезда скорой погибли водитель и два пассажира легковушки. С тяжелыми травмами госпитализировали еще одного пассажира «Лады». Сидящие в автобусе не пострадали.
Проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.
Фото: Telegram-канал «МВД 24»