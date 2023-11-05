В Челябинской области восьмилетний мальчик погиб, провалившись под лед

В Челябинской области восьмилетний ребенок погиб, провалившись под лед. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в деревне Яраткулова в субботу, 4 ноября.

В обеденное время восьмилетний мальчик пошел гулять и не вернулся. Вечером его мама забеспокоилась и обратилась в полицию.

«Через пару часов ребенка нашли в 200 метрах от дома. Мертвым», — рассказал собеседник телеканала.

Труп школьника находился в водоеме оттока реки Сары-Ялга. Специалисты предположили, что он провалился под лед. Тело вытащили из воды, оно находится в морге. Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.