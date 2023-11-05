СМИ: Украина готовит зимнюю атаку дронов на Россию

Украина готовит зимнюю атаку дронов на Россию. Об этом рассказал начальник управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ Сергей Баранов британской газете The Independent, сообщило «RT на русском».

«Мы намерены извлечь выгоду из опыта, накопленного нами за предыдущие годы, и использовать беспилотники, чтобы нанести сокрушительный удар по русским, когда боевые действия будут гораздо более статичными», — сказал он.

Также Баранов призвал Запад продолжать снабжать Украину вооружениями. По его словам, ВСУ смогут «добиться успеха» при условии, что будут расходовать столько же снарядов, сколько и Россия.