Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 05
10°
Пнд, 06
12°
Втр, 07
10°
ЦБ USD 93.04 -0.13 04/11
ЦБ EUR 99.01 0.01 04/11
Нал. USD 90 / 94 04/11 16:30
Нал. EUR 90 / 94 04/11 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Экология, комфорт и честная цена. Почему коттеджный поселок «Князской...
Купить загородное жилье около Рязани при нынешнем разно...
1 ноября 11:41
2 906
Кто готов помогать школам?
Все чаще школы предоставляют учебники своим ученикам.
31 октября 16:11
3 734
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
27 октября 15:00
5 960
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
14 017
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
СМИ: Украина готовит зимнюю атаку дронов на Россию

Украина готовит зимнюю атаку дронов на Россию. Об этом рассказал начальник управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ Сергей Баранов британской газете The Independent, сообщило «RT на русском».

«Мы намерены извлечь выгоду из опыта, накопленного нами за предыдущие годы, и использовать беспилотники, чтобы нанести сокрушительный удар по русским, когда боевые действия будут гораздо более статичными», — сказал он.

Также Баранов призвал Запад продолжать снабжать Украину вооружениями. По его словам, ВСУ смогут «добиться успеха» при условии, что будут расходовать столько же снарядов, сколько и Россия.